Son dakika... Van'da kuraklıktan etkilenen Sıhke Gölü'ne 135 bin ton kar taşındı

VAN (AA) - Van'da 45 gündür karla mücadele eden ekipler, kuraklık nedeniyle suyun iyice azaldığı Sıhke Gölü'ne kamyonlarla kar taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 700 personel, 300 iş makinesiyle 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Buzlanmaya karşı 3 bin ton tuzun kullanıldığı kentte, cadde ve sokaklarda biriken kar kütleleri iş makineleriyle Sıhke Gölü'ne taşındı.

Göle aktarılan yaklaşık 135 bin ton karın kuraklık nedeniyle su seviyesi iyice düşen göl için "can suyu" olması bekleniyor.

Bu arada gece gündüz mesai yapan ekipler, 45 günlük sürede yolu kardan kapanan mahallelerde de 524 hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.