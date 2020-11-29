Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı
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Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı

29.11.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:14
Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı

Son dakika haberleri... VAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi'nce kadınlar arasında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

VAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi'nce kadınlar arasında yöresel yemek yarışması düzenlendi. 12 kadının katıldığı yarışmada dereceye giren kadınlara elektrikli süpürge, tencere ve çelik çaydanlık hediye edildi.

Van'daki yöresel yemek kültürüne dikkat çekilmesi için İpekyolu Belediyesi tarafından, yöresel yemek yarışması yapıldı. İlki geçen hafta ilçenin Karagündüz Mahallesi'nde yapılan yarışmanın ikincisi Karpuzalan Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlendi. İpekoylu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın katıldığı yarışmada 12 kadın, yaptıkları yöresel helise (keşkek), ayran aşı ve kayısı tatlısı yemeklerini  jurinin beğenisine sundu. 

Juri üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda dereceye giren Hatice Türkmen ile Nuran Demirhan'a  elektrik süpürgesi, granit tencere takımı, çelik çaydanlık hediye edildi. Kadınlar, ödüllerini İlçe Kaymakamı Aslan'ın elinden aldı. Kaymakam Aslan, belediye olarak ilçedeki her türlü kültürel faaliyetlere destek verdiklerini belirterek, "Bu tür organizasyonları önemsiyorum. Geçen hafta yapılan yarışmaya iş yoğunluğundan dolayı katılamamıştım. Bu kez katıldım ve bu heyecana ortak oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yarışmada dereceye giren Hatice Yaşar Türkmen de, yöresel yemek yarışmalarının kent kültürünün tanıtımı açısından değerli olduğunu, bu yarışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

 

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Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı
Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı
Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı
Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı
Son dakika! Van'da kadınlar, yöresel yemeklerde yarıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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