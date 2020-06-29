Son dakika... Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi...
Gelen son dakika haberlerine göre Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi (7) (HELİKOPTERLE ARAMA)
29.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:14
Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi (7) (HELİKOPTERLE ARAMA)
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Kaynak: DHA