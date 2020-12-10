Son dakika... Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki terörist teslim oldu
10.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:18
Son dakika haberleri: Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 2015'te Mersin'de ve 2014'te Van'da terör örgütüne katılan 2 teröristin ikna edilerek teslim olmaları sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol