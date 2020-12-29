Son dakika: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
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Son dakika: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

29.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:18
Son dakika: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2012'de Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012-2014 senelerinde Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017'te Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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