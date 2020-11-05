Son dakika: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
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Son dakika: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

05.11.2020 08:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:52
Son dakika: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Son dakika gündem haberi... Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Suriye'deki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Suriye'deki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK terör örgütüne 2009 yılında katılım yapan, 2009- 2015 yılları arasında Irak'ta, 2015-2017 yılları arasında İran'da, 2017-2020 yılları arasında Suriye'de sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun Şırnak- Silopi sınır kapısından 03 Kasım 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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