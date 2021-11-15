Son dakika! Van'da gözaltına alınan 57'i şüpheliden 23'ü tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlara karışan 57 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il ve ilçelerdeki asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 8-14 Kasım tarihleri arasında şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 33 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 61 yıl hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerince yürütülen çalışmalarda ise hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette, çalıntı olduğu tespit edilen beyaz eşyalar ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 4,12 gram esrar, 2,43 gram sentetik ve uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 bin 135 paket gümrük kaçağı sigara, 550 adet puro, 5 kilo nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 40 litre akaryakıt, 264 adet cinsel içerikli ürün, beyaz eşyalar ve 12 adet elektrik direği ve 56 fişek ele geçirildi.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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