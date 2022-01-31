Son dakika! Van'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 5 tutuklama - Haberler
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Son dakika! Van'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Behçet Dalmaz - Güncel
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Son dakika! Van'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 5 tutuklama

Son dakika haberleri... VAN'da, polisin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 5 organizatör, mahkemece tutuklandı.

VAN'da, polisin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 5 organizatör, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ocak'ta göçmen ticareti yapanlara yönelik 4 operasyon düzenlendi. Organizatör oldukları belirlenen 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika! Van'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Afganistan, Göçmen, İran, Güncel, Haber

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