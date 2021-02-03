Son dakika... Van'da geçen yıl 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor

Son dakika gündem haberi... Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, başka can kayıplarının olmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için daha sıkı önlemler alındı.

Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, başka can kayıplarının olmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için daha sıkı önlemler alındı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve metrelerce yükseklikteki kar örtüsünün bulunduğu Van-Bahçesaray kara yolu, her yıl kış mevsiminde tipi ve çığlar nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası oluyor.

Alınan önlemlere ve yapılan kar tünellerine rağmen sürekli kapanan yolda geçen yıl art arda düşen çığlar büyük acıların yaşanmasına neden oldu.

Van'dan Bahçesaray'a yolcu taşıyan minibüs ve aynı bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, 4 Şubat 2020'de 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında düşen çığın altında kaldı.

Kendi imkanlarıyla kurtulan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle'nin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun kar ve tipiye rağmen köylülerin de yardımıyla çalışmada, minibüsteki 7 kişi sağ kurtarıldı, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste kalan 2 kişiyi arama ve kurtarılması için mücadele verilen bölgeye, 5 Şubat'ta ikinci kez çığ düştü. Aralarında jandarma, güvenlik korucuları ve itfaiye personelinin de olduğu birçok kişi kar tabakasının altında kaldı.

Çevredeki köylerden ve kent merkezinden vatandaşların da yardıma koştuğu bölgede, 11 jandarma personeli, dönemin AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve 1 itfaiye eri kurtarıldı. Çığda 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 itfaiye personeli ve yardıma giden 12 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın hemen ardından çığın düştüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle kontrollü olarak sürdürülen arama faaliyetlerinin 39. gününde itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Kar kütlelerinin altında kalan iş makineleri ile jandarma araçları da iki ay sonra bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaymakamlık şehitlik yaptı

Çığda şehit olan 8 güvenlik korucusunun yaşadığı Çatak ilçesine bağlı Alacayer köyünde Kaymakamlık tarafından şehitlik yapıldı. Van-Çatak kara yoluna da çığda hayatını kaybeden 42 kişinin anısına çeşme ve mescit inşa edildi.

Güvenlik korucularının acısını unutamayan yakınları şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua ediyor.

Kara yolu riskli günlerde ulaşıma kapanıyor

Kara yolunda geçen yıl yaşanan acının tekrarlanmaması için Valilik öncülüğünde yeni tedbirler alındı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yağışlı günlerde ya da risk olduğu değerlendirilen saatlerde durumu jandarma ekiplerine bildiriyor.

Jandarma ekipleri de yapılan değerlendirmeler sonucu yolu kapatarak araçların geçişine izin vermiyor.

Karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede, riskler ortadan kalktıktan sonra yol açma çalışmaları başlatılıyor.

Yolun kapalı olduğu günlerde ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yol üzerinden sağlanıyor. Durumu ağır olan hastalar da Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterin yanı sıra asker ve polis helikopterleriyle il merkezine ulaştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol