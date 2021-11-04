Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 8 şüpheliye 14 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 8 şüpheliye 14 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şahsa fuhuş suçundan 14 bin 080 TL idari para cezası uygulanmış, işletme sahibi 1 şahıs 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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