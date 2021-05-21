Son Dakika | Van'da elektrik şirketi aracına silahlı saldırı

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Edremit ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

Van'ın Edremit ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

İlçenin Süphan Mahallesi'nde VEDAŞ İlçe Şefliğine bağlı 06 CFH 064 plakalı araç, seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmazken kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okutucu, AA muhabirine, pompalı tüfekle yapılan saldırıda ölüm veya yaralanmanın olmadığını söyledi.

Araçta iki personelin bulunduğunu belirten Okutucu, "Arkadaşlarımız iş yerine gelirken silahlı saldırıya uğradı. Çok şükür olumsuz bir durum yok. Sadece aracın camları kırıldı. Polis ekipleri incelemelerini tamamladı, saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa zamanda yakalanacağını umuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol