Son dakika! Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi
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Son dakika! Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi

Son dakika haberleri... Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi Van'da güvenlik güçlerince geçmiş yıllardan bu yana ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi.

04.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:52

Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi

VAN - Van'da güvenlik güçlerince geçmiş yıllardan bu yana ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi.

Van'da polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen ve mahkemesi biten 5,5 ton eroin, esrar ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddesi, geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi. Burada bin dereceyi geçen fırınlarda imha başlatılırken; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da çalışmaları yerinde inceledi.

Son dakika! Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi

Kaynak: İHA

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