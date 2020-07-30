Son dakika! Van'da bir mahallede akrep istilası
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Son dakika! Van'da bir mahallede akrep istilası

Gelen son dakika haberine göre Van'da bir mahallede akrep istilasıVAN'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi'ni akrepler sardı.

30.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:59

Van'da bir mahallede akrep istilası

VAN'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi'ni akrepler sardı. Anne ve çocuğunu sokan akrepler nedeniyle de 4 kişilik Beder ailesi, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gelen şikayetler üzerine bölgede incelemelerde bulunan Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Akreplerin çok yoğun olduğunu belirten Çiftçi, bunların 2 türünün de mahallede yoğun olarak bulunduğunu ve burada yaşayan vatandaşların yaşamını tehdit ettiğini, ilgili kurumlarla koordineli çalışıp sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli 1300 kişinin yaşadığı Çimen Mahallesi son günlerde yoğun akrep istilasına uğradı. Mahallede yaşayanlar gece-gündüz evlerinde rahat oturamaz hale geldi. Çimen Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Müslüm Beder (28) eşi Meryem Beder (23) ve 2 çocuklarının yaşadığı ev ve bahçelerinde yoğun olarak bulunan akrepler nedeniyle aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son olarak Meryem Beder ve 4 yaşındaki oğulları Arda'yı da uyurken akrep soktu. Bunun üzerine Beder ailesi evi boşaltıp babasının evine yerleşti. Akrep nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Meryem Beder, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

'HANGİ TAŞI KALDIRSAK ALTINDAN AKREP ÇIKIYOR'

Gece yatağında uyurken sol kolunda şiddetli bir ağrı hissederek uyandığını belirten Meryem Beder, Önce rüya olduğunu düşündüm. Eşime durumu anlattım. Kolumu açıp baktığımda yoğun bir kızarıklık olduğunu ve kolumda akrebin kuyruğunu gördük. Eşim yastığı kaldırdığında altında bir akrep olduğunu fark ettik. Önce eşim resmini çekti ve daha sonra terlik alıp onu etkisiz hale getirdi. Hemen babamlara haber verdik, beni Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Orada doktorlar müdahale etti. Çektiğimiz resmi doktorlara gösterdik. Zehirli bir akrebin ısırdığını ve dikkatli olmamızı söyledi. 2 yıl önce de küçük çocuğum Arda'yı sokarak hastanelik etmişti. Artık o evde yaşamak çok zor. Evin her yanını akrepler sarmış. Sadece ev değil köyün kale kısmını resmen kuşatmışlar. Hangi taşı kaldırıyorsak altından akrep çıkıyor. Korkudan evi boşaltıp ben, eşim ve 2 çocuğum kayınpederin evinde yaşamaya başladık dedi.

HER TAŞIN ALTINDAN AKREP ÇIKTI

Mahallede yaşayanlar konuyla ilgili şikayetlerini Erciş Kaymakamlığı'na bildirdi. Bunun üzerine mahalleye gelen Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri mahallede yaşayanların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Mahalle sakinlerinin son yıllarda tek sorunlarının akrep istilası olduğunu öğrenen ekipler, konuyu Tarım ve Köy Hizmetleri'ne bildirdi. Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi de vatandaşların şikayeti üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Mahallede incelemelerde bulunurken büyük şaşkınlık yaşayan Veteriner Hekim Çiftçi'nin kaldırdığı her taşın altından akrep çıktı.

1 METRE SIÇRAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Açıklamalarda bulunan Çiftçi, Burada genelde kuyruklu akrep ve sarı kız dediğimiz böceğe benzeyen akrepler var. Bu kuyruklu akreplerin zehri kuyruklarında bulunur. Bu akreplerin evlere giren farklı bir türü de var. Bu da sarı kız dediğimiz etçil türlerdir. Özelikle yaşam alanlarına evlere, ahırlara ve kümeslere giren akrep türüdür. Bunların büyükleri bir el ayası kadar olabiliyor. Bu akrepler soktuğu zaman zehrini soktuğu nesnenin üzerine boşaltırlar. Bu akrepler önce avını sokup daha sonra yemeye başlar. Bu akrep türleri yaklaşık 1 metre sıçrama özelliğine sahiptir diye konuştu.

'HAVALAR ISININCA TAŞ ALTINA GİZLENİRLER'

Mahallede yaşanan akrep istilasının nedenleri ile ilgili de bilgi veren Veteriner Hekim Çiftçi, Akrepler havaların ısınmasıyla kendilerine daha serin yerler ararlar. Yer altında bulunan bu canlılar, yer ısındığında kendilerini dışarıya atarlar ve genelde taş altına gizlenirler. Şikayet üzerine geldiğimiz bu köyde akreplerin çok olması mahallede yaşayan insanların yaşamını tehdit ediyor. Tarım ve Köy İşleri ile koordineli çalışıp, buradaki sorunu çözmeye çalışacağız dedi.

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Son dakika! Van'da bir mahallede akrep istilası

Kaynak: DHA

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