Son Dakika | Van'da arpa ve buğday demonstrasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son Dakika | Van'da arpa ve buğday demonstrasyonu

10.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:35
Son Dakika | Van'da arpa ve buğday demonstrasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van Tarım ve Orman Müdürlüğünün üreticilere öncülük etmek üzere gerçekleştirdiği bitkisel üretim demonstrasyon faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünün üreticilere öncülük etmek üzere gerçekleştirdiği bitkisel üretim demonstrasyon faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Göllü Mahallesi'nde demonstrasyon için tahsis edilen yaklaşık 12 dekar alanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinin de katılımıyla siyez buğdayı ile olgun ve hektor arpa çeşitlerinin ekiminin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siyez buğdayı; buğdayın atası olma gibi önemli bir özelliğe haiz olup; tarımı 10-12 bin yıl öncesine dayanıyor. Tek sıralı başak yapısına sahip, pek çok yerde kalitesi ve içeriği nedeniyle bulgur yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca tüm tahıl çeşitleri içerisinde gübre isteğinin düşük olması ve verimsiz arazilerde de iyi performans göstermesiyle bilinen bir tahıl çeşididir. Denemede ekilen siyez buğdayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinden temin edilirken, olgun Arpa çeşidi de Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden, hektor arpa çeşidi ise Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünden temin edildi. Yapılan bu çalışma ile ekilen buğday ve arpa çeşitlerinin ilimiz ekolojisine tepkisi belirlenerek sonuçları çiftçilerimiz, un ve yem sektörü ile paylaşılarak onların bu çeşitlerle ilgili fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir. Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi tarafından yapılan çalışmaya il müdürlüğümüz teknik personelleri ile YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Erol Oral ile Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Altuner iştirak ettiler. Öğretim üyeleri bu çalışmanın hasat edilerek sonuçları alınıncaya kadar her aşamasına etkin katılım sağlayarak destekleyeceklerini bildirdiler" denildi. - VAN

Son Dakika | Van'da arpa ve buğday demonstrasyonu
Son Dakika | Van'da arpa ve buğday demonstrasyonu
Son Dakika | Van'da arpa ve buğday demonstrasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Iğdır'da demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı
Iğdır'da demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı
Son dakika haberi: Van'da fuar sonrası vakalarda artış gözlenmedi
Son dakika haberi: Van'da fuar sonrası vakalarda artış gözlenmedi
Büyük Van yöresel ürünler fuarının bitmesine 3 gün kaldı
Büyük Van yöresel ürünler fuarının bitmesine 3 gün kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Kamala Harris Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Orhan Veli Cansu Dere Timur Selçuk Yasemin Allen
Spor Caner Erkin Nacer Chadli Ali Şansalan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Van'da arpa ve buğday demonstrasyonu - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:43:19. #1.15#
title