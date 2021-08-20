Son dakika... Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 13 düzensiz göçmen ile bir organizatörün hayatını kaybettiği, 25 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.