Son dakika... Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika... Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 13 düzensiz göçmen ile bir organizatörün hayatını kaybettiği, 25 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 13 düzensiz göçmen ile bir organizatörün hayatını kaybettiği, 25 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Temmuz'da Yumaklı Mahallesi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı değerlendirilen Y.O, ekiplerce İpekyolu ilçesinde gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde 10 Temmuz'da düzensiz göçmenleri taşıyan 65 ER 186 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti.

Kazada 13 düzensiz göçmen ile bir organizatör hayatını kaybetmiş, 25 düzensiz göçmen de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Çorum'da husumetli ailelerin tüfekli kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Çorum'da husumetli ailelerin tüfekli kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Cimilli İbo Haluk Levent
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:47:38. #1.16#

title