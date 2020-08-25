Son dakika! Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
25.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:35
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi."
(İHA)
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Kaynak: İHA