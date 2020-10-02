Son dakika: Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Boyalı'ya plaket

Gelen son dakika haberlerine göre Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmasına karar verilen Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı'ya plaket takdim etti.