Son dakika... Van Büyükşehir Belediyesinden yol ve menfez çalışması Son dakika haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla 6 ilçede yol genişletme, düzenleme ve 27 noktaya menfez çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla 6 ilçede yol genişletme, düzenleme ve 27 noktaya menfez çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca sel ve su taşkınlarından etkilenen mahallelerde başlatılan yol ve menfez çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Saray, Özalp, Bahçesaray, Muradiye, Erciş ve Gürpınar ilçelerindeki mahallelerde menfez, yol genişletme ve düzenleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA