Son dakika... Van Büyükşehir Belediyesi okulları dezenfekte etti
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Son dakika... Van Büyükşehir Belediyesi okulları dezenfekte etti

14.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:22
Son dakika... Van Büyükşehir Belediyesi okulları dezenfekte etti

Son dakika haber: Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm ilk ve orta dereceli okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm ilk ve orta dereceli okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları kentin birçok noktasında devam ediyor.

Belediye ekipleri, yüz yüze eğitim kapsamının genişletilmesiyle yeni okula başlayacak öğrenciler için okul bahçelerini, sınıfları, koridorları, lavaboları ve öğrenci servislerini dezenfekte etti.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, çocukların sağlığının korunması için titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Okullarımızın her noktasını dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız ilaç uzun süre etkisini gösteriyor. Velilerimizin içi rahat olsun. Çocukların temas edebileceği her yeri dezenfekte ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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