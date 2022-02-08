Son Dakika | Validebağ Korusu'nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanığın yargılandığı dava

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki Validabağ Korusu'nda oğluna göstermek için torpil patlattığı sırada yangına yol açan kişinin "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Göker Uyarer katılmazken, avukatı Onur Cingil hazır bulundu.

Hakim, Kanlıca Orman Müdürlüğünden gelen yazıda, söz konusu yerin orman arazisi olmadığının bildirildiğini, bilirkişi raporunun da dosyaya gönderildiğini söyledi.

Raporda, olay yerinde çekilen fotoğraf ve videoların yer aldığı CD'lerin incelendiği, görüntülerde 31 torpilin metal çöp konteyner içerisinde patlatılarak imha edilmesinin yer aldığı kaydedildi.

Söz alan sanık avukatı Cingil, olayda müvekkilinin maddi ve manevi kastının olmadığını, yangını kendi çabalarıyla söndürdüğünü ve suç kastının bulunmadığını ifade ederek, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Cingil, bilirkişi raporunu incelemek için ek süre talebinde bulundu.

Hakim, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı 6 No'lu Koruma Kuruluna müzekkere yazılarak, yangın çıkarılan yerin orman, özel mülk veya doğal tarihi sit alanı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmesini istedi.

Sanık avukatına, bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre veren hakim, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Göker Uyarer'in, 12 Ağustos 2021'de, 9 yaşındaki oğlunun internet ortamında izlediği videolar üzerine oluşan merakını gidermek için oyuncakçıdan 30 torpil alarak Validebağ Korusu'nda patlattığı anlatılıyor.

Bu sırada yangın çıkaran sanığın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, "ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme" suçunu işlediği gerekçesiyle "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanığın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesinde yer alan "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.