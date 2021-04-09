Son Dakika | Vali Yerlikaya, "Mimarların Piri Sinan" belgesel filminin gala gösterimine katıldı
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Son Dakika | Vali Yerlikaya, "Mimarların Piri Sinan" belgesel filminin gala gösterimine katıldı

Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Vali Yerlikaya, 'Mimarların Piri Sinan' belgesel filminin gala gösterimine katıldı

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Atlas Sineması'nda düzenlenen "Mimarların Piri Sinan" belgesel filminin gala gösterimine katıldı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Atlas Sineması'nda düzenlenen "Mimarların Piri Sinan" belgesel filminin gala gösterimine katıldı.

Atlas Sineması'nın Türk sinemasının kalbinin attığı İstanbul'da daima çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın arzusu, Kıymetli Kültür ve Turizm Bakanımızın en başından beri bütün detaylarıyla bizzat ilgilenmesiyle, Atlas sinemamız, köklü ve aynı zamanda yenilenen yüzüyle 26 Şubat'ta tekrar kapılarını tüm sanatseverlere açtı." dedi.

Yerlikaya, 50 yıl boyunca Mimarbaşı olarak Osmanlı'nın muhteşem dönemine damgasını vuran, İstanbul siluetine imzasını atan bir büyük dahi olan Mimar Sinan'ın İstanbul'da birçok eserde imzası olduğunu anlattı.

Böylesine büyük ve birbirinden farklı eserleri yapan "Koca Sinan"ın, gelecek nesillerden bir tek dileği bulunduğunu onun da hayırla yad edilmek olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Osmanlı İmparatorluğu'na 470 sene başkentlik yapan İstanbulumuzun her köşesinde eserleriyle yaşayan Koca Sinan…Gönül coğrafyamızın ulaştığı her bir köşeye taştan mührünü vuran, yaptığı külliyelerde, su içecek kedileri, duvarlarına konacak olan güvercinleri bile düşünen Koca Sinan…Ruhun şad, mekanın cennet olsun." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, "Mimarların Piri Sinan" belgeselinin hazırlanmasında emeği olanlara, Sinema Genel Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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