Son dakika haberi! Vali Yerlikaya Çatalca'daki kaza ile ilgili açıklama yaptı: 1'i ağır 14 polis yaralı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çatalca Karaağaç Bölgesinde emniyet görevlilerini taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1'i ağır 14 polisin yaralandığını açıkladı.

Çatalca'da bu sabah saatlerinde buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı. Vali açıklamasında: "Çatalca Karaağaç Bölgesinde emniyet görevlilerimizi taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1'i ağır 14 kahraman polisimiz yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Kahraman kardeşlerime ve servis şoförümüze Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel