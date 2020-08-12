Son dakika! Vali yardımcısı tarafından öldürülen anne ve kardeşin cenazesi alındı
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Son dakika! Vali yardımcısı tarafından öldürülen anne ve kardeşin cenazesi alındı

Son dakika haberleri: Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece çıkan tartışma sonrası Adana'da öldürülen avukat kardeş Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Son dakika! Vali yardımcısı tarafından öldürülen anne ve kardeşin cenazesi alındı
12.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:55

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece çıkan tartışma sonrası Adana'da öldürülen avukat kardeş Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından öldürülen kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere getirildikleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alındı. Aile yakınları cenazeleri alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Avukat Altuğ Polat için üyesi olduğu Adana Barosu, adliye binası önünde bir tören yapacak. Daha sonra anne İkbal ve oğlu Altuğ'un cenazeleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde Hacı Hamzalı köyündeki aile mezarlığına defnedilecek. - ADANA

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Kaynak: İHA

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