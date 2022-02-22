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Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çeşitli faaliyetlerde katılımcıların korunması ve toplumsal olaylara müdahale edilmesi amacıyla kentte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından polislerle yemek programında bir araya gelen Vali Varol, çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI

Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

Son dakika... Vali Varol, polislerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çevik Kuvvet, Osman Varol, Ağrı, Yerel, Haberler

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