Son dakika! Vali Sonel için gönderilecek tebrik çiçeklerinin ücreti yetim ve öksüz çocuklar için harcandı
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Son dakika! Vali Sonel için gönderilecek tebrik çiçeklerinin ücreti yetim ve öksüz çocuklar için harcandı

01.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:48
Son dakika! Vali Sonel için gönderilecek tebrik çiçeklerinin ücreti yetim ve öksüz çocuklar için harcandı

Son dakika gelişmesine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başladığında tebrik çiçeği gönderilmesi yerine açılan banka hesabına yapılan bağışların, yetim ve öksüz çocukların ihtiyacı için kullanıldığını bildirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başladığında tebrik çiçeği gönderilmesi yerine açılan banka hesabına yapılan bağışların, yetim ve öksüz çocukların ihtiyacı için kullanıldığını bildirdi.

Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"7 ay önce Ordu'da göreve başladığımızda, 'hayırlı olsun' çiçeği yerine çiçeğe verilecek paranın yetim ve öksüz evlatlarımız için kullanılmak üzere bankada açılan hesaba yatırılması ricasında bulunmuştuk. Hesapta toplanan 17 bin 403 lira evlatlarımıza harcandı. Dostlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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