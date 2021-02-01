Son dakika! Vali Sonel için gönderilecek tebrik çiçeklerinin ücreti yetim ve öksüz çocuklar için harcandı

Son dakika gelişmesine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başladığında tebrik çiçeği gönderilmesi yerine açılan banka hesabına yapılan bağışların, yetim ve öksüz çocukların ihtiyacı için kullanıldığını bildirdi.