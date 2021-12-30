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Vali Tutulmaz, BEÜ mühendislik laboratuvarlarında incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, BEÜ mühendislik laboratuvarlarında incelemelerde bulundu
AA / Fadime Yılmaz Elma - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Vali Tutulmaz'a, laboratuvarlarda yer alan zengin mineral, kaya ve cevher koleksiyonları tanıtılarak, bölümün ülke ekonomisine katkısı hakkında bilgi verildi.

Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Bacak, optik mineraloji laboratuvarında yapılan çalışmaları anlattı.

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Buzkan ise mineraloji ve petrografi laboratuvarında bulunan mineral ve kayaçların, cevherlerin oluşumları, kökenleri ve endüstrideki kullanımları hakkında örnekler verdi.

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AA / Fadime Yılmaz Elma - Son Dakika Haberleri

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