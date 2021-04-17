VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK
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VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesindeki polis ve jandarma ortak denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimlere katıldı.

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İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesindeki polis ve jandarma ortak denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimlere katıldı. Vali Köşger, İzmir'deki koronavirüs vaka sayılarının stabil olduğunu, 1 haftalık rakamlarda herhangi bir değişim olmadığını belirtti. Köşger, "Vaka sayılarında düşüş yok, aşağı yukarı aynı rakamlar" dedi.

Bornova'ya bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'nde bulunan polis ve jandarma ortak denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasını ihlal eden kişilere yönelik kontrol yapıldı. Denetime İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı. Araçları durdurup, sürücülere nereye gittiklerini ve izin belgelerinin olup olmadığını soran Vali Köşger, vatandaşın genel olarak kurallara riayet ettiğini gördüklerini söyledi.

Şehir içi trafiğin seyrelmiş durumda olduğunu kaydeden Vali Köşger, "Şu ana kadar yapılan kontrollerde de burada yapılan denetimlerde de vatandaşlarımızın kural dışı seyahat etmediğini görüyoruz. 'Dinamik denetim' dediğimiz yöntemde, ekonomik hayatı tamamen durdurmak gibi bir şey söz konusu değil. Ekonomik faaliyetler devam ediyor, üretim devam ediyor. Bu seyahat eden araçların birçoğu da üretim ile ilgili, dinamik faaliyetlerle ilgili seyahat eden vatandaşlarımız. İnsanlık hali çeşitli durumlarda söz konusu. Bazıları hekim, onlar seyahat ediyorlar. Bazıları çocuklarını hastaneye götürüyor. Dolayısıyla oldukça sıkı denetim uygulanmaya devam ediyor. Örneğin; kısıtlamada polis bölgesinde 800 araca, jandarma bölgesinde de 200'ü aşkın araca cezai işlem uygulandı. Bu konuda da herhangi bir esneme yok. Vatandaşlar eğer kurala uymuyorlarsa gerekli cezalar da tatbik ediliyor. Uygulamalar, kontroller devam edecek. Bu 15 günlük süre gözlemlenerek, eğer bu rakamlar aşağı doğru düşmezse Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi daha da sert tedbirler gelme ihtimali var" diye konuştu.

'VAKA SAYILARI STABİL'

Vali Köşger, İzmir'deki koronavirüs vaka sayılarının stabil olduğunu ve 1 haftalık rakamlarda herhangi bir değişim olmadığını belirterek, "1 haftadır gözlemliyoruz. Vaka sayılarında bir düşüş yok, aşağı yukarı aynı rakamlar. Bunun sebebini de bilmiyoruz tabi. İçinden geçtiğimiz süreçte hastalıkla ilgili her aşamada yeni bir şeyler öğreniyoruz. Neden bu kadar arttı ve neden burada kaldı, anlamaya çalışıyoruz. Aşılama faaliyetleri en seri şekilde devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla yüzde 50'yi geçeceğimizi umuyoruz. Aşılama yüzde 50'yi geçinceye kadar vatandaşlarımızın kurallara sıkı sıkıya uymasını bekliyoruz" dedi.

VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK
VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK
VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK
VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK
VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK
VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK
VALİ KÖŞGER: İZMİR'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YOK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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