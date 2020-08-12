Son dakika! Vali Kaldırım, Kocaali ilçesinde denetimlere katıldı Son dakika habere göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaali ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaali ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla etkin mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan kontrol ve denetimler kapsamında ilçe merkezine gelen Vali Kaldırım, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değindi.

Sahil bandı boyunca hizmet veren işletmeleri de ziyaret eden Vali Kaldırım, tedbirlere dikkat çekerek esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şanlı ve ilçe protokolünün eşlik ettiği denetimlerde vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden ve çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Kaldırım, daha sonra Maden Deresi ve Şelalesi'ne geçti.

Karadeniz ormanlarının nemcil türleri ve fındık bahçeleri ile çevrili olan Maden Deresi'nin huzur veren doğasıyla eşsiz bir görsel şölen sunduğunu ifade eden Vali Kaldırım, doğa yürüyüşü ve doğa fotoğrafçılığı açısından büyük önem taşıyan şelalenin il turizmine kazandırılması yönünde destinasyon çalışmalarına start verdi.

Kaynak: AA