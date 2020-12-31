Son dakika: Vali Kaldırım, jandarma ve polislerin yeni yılını kutladı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni yıla saatler kala görevi başında bulunan jandarma ve polis eklerinin yeni yılını kutladı.

Vali Kaldırım, Sakarya-Kocaeli D-100 kara yolunda bulunan jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, vazifeleri başındaki Mehmetçiklere yeni yılda başarılar diledi.

Daha sonra Erenler ilçesindeki polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçleriyle görüşen Vali Kaldırım, personelin yeni yılını tebrik etti.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Sakaryalılar; yeni bir yıla merhaba diyoruz. Sizlerin huzuru, güvenliği ve sağlığı için yılbaşı ve akabinde 260 ekip bin 700 polisimiz ve 22 ekip 322 jandarmamız ile sürekli sahada olacağız. Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek