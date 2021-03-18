Son dakika! Vali Hacıbektaşoğlu, şehit yakınlarını yalnız bırakmadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınlarını ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınlarını ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, il merkezinde ikamet eden şehit ailelerini konutlarında ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, il merkezinde ikamet eden Hanife Timurtaş, Nuran Anar adlı şehit ailelerini konutlarında ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet, ziyaretinin ilk durağında 1997 yılında Eruh ilçesi Üzümlük köyünde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Abdullah Timurtaş'ın eşi Hanife Timurtaş ve çocuklarını konutunda ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra 1996 Diyarbakır-Silvan karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından aracı önce taranarak daha sonra da yakılarak şehit edilen imam hatip Şakir Anar'ın eşi Nuran Anar ve ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailelerine her türlü desteğin verileceğini ve verilmeye devam edeceğini söyledi.

Şehit aileleri ziyaretinin ardından mahalledeki çocuklarla da bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı