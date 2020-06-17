Son dakika... Vali Erin'den deprem açıklaması
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Son dakika... Vali Erin'den deprem açıklaması

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hilvan'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Son dakika... Vali Erin'den deprem açıklaması
17.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:49

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hilvan'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Vali Abdullah Erin depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Hilvan ilçemizde meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem nedeniyle, başta AFAD birimimiz olmak üzere tüm kurumlarımız görevleri başında olup şu an itibariyle Valiliğimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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