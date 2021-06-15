Son Dakika | Vali Elban: "Jandarma, ülkemizin gözbebeği teşkilatlarından biridir"
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Son Dakika | Vali Elban: "Jandarma, ülkemizin gözbebeği teşkilatlarından biridir"

Son Dakika | Vali Elban: 'Jandarma, ülkemizin gözbebeği teşkilatlarından biridir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Teşkilatının; köklü birikimi, tecrübesi ve çalışkan mensuplarıyla ülkenin gözbebeği teşkilatlarından biri olduğunu söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Teşkilatının; köklü birikimi, tecrübesi ve çalışkan mensuplarıyla ülkenin gözbebeği teşkilatlarından biri olduğunu söyledi.

Vali Süleyman Elban, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla Bölge ve İl Jandarma Komutanlıklarını ziyaret etti.

Vali Elban'ı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş karşıladı. Vali Elban burada bir süre sohbet etti.

Jandarma Teşkilatının; köklü birikimi, tecrübesi ve çalışkan mensuplarıyla ülkenin gözbebeği teşkilatlarından biri olduğunu belirten Vali Elban, tüm jandarma personeline ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması hususunda gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılar diledi.

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, ziyaretlerinden dolayı Vali Elban'a teşekkür ettiler.

Vali Elban, ziyaret sonunda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kanun Ordusu" olarak nitelendirdiği, tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, mukaddes vatan toprakları ve bayrak uğruna canları pahasına görevini yaparken şehit olan kahraman askerlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Son Dakika | Vali Elban: 'Jandarma, ülkemizin gözbebeği teşkilatlarından biridir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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