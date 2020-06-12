Son Dakika: Vali Elban'dan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Katabukut'a veda ziyareti Gelen son dakika haberlerine göre Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a veda ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban'a, 3 yıl birlikte güzel ve uyumlu çalışma ortamı sağladığından dolayı teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut bu özellikleriyle Ağrı'da ve gönüllerde hoş bir sada bıraktığını ifade etti. Prof. Dr. Karabulut yeni görevinde Vali Elban'a başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA