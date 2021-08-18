Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
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Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü

Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BİNGÖL'de aşı uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Kadir Ekinci, 1 Ocak'tan bu yana kentte 49 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirterek, "Ölümlerin yüzde 99'u ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor" dedi.

BİNGÖL'de aşı uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Kadir Ekinci, 1 Ocak'tan bu yana kentte 49 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirterek, "Ölümlerin yüzde 99'u ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor" dedi.

Vali Kadir Ekinci, kentteki aşı uygulama noktalarında sağlık çalışanları ve halkla bir araya geldi. Yetkililerden aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Ekinci, kentte yaşayanların aşıya en rahat, en çabuk şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla tüm imkanları değerlendirdiklerini söyledi. Seyyar çadırlarla kırsal alanlara ve köylere de aşı hizmetini götürdüklerini belirten Ekinci, "Bünyesinde 50'den fazla işçi çalıştıran firmalarımız, sağlıkçılarımız tarafından gezilerek çalışanlar aşılanıyor. Yaklaşık 140 personelimiz tüm gün Bingöl genelinde aşılama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bingöl'de son zamanlarda aşı oranında çok ciddi anlamda bir yükseliş oldu. Bingöllü kardeşlerime tüm duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum ancak vaka oranımız hala yüksek. Bu da aşı oranının yükselmesini gerektiriyor. Ne yazık ki son zamanlarda özellikle maske ve mesafe konusunda taziyeler ve düğünler başta olmak üzere Bingöllü vatandaşlarımızın biraz hassasiyetini kaybettiğini görüyoruz. Özellikle maske ve mesafeye bir süre daha hassasiyetle uymalarını istirham ediyoruz" diye konuştu.Kentte 1 Ocak'tan itibaren koronavirüs nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ekinci, "Bu ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor. Onun için aşının faydasını, koruyuculuğunu Bingöl'deki istatistiklerden de görüyoruz. Şu an hastanede yatan 86 vatandaşımız var. 10 vatandaşımız da yoğun bakımda yatıyor ve bunlarda istatistiğe baktığımız zaman da aynı şekilde ya aşılarını tamamlamamış ya da aşılarını olmamış vatandaşlardan oluşuyor. Tam aşılanan vatandaşlarımız şayet koronavirüse yakalanırsa bu hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Yayladere ve Kiğı ilçelerimiz mavi kategoride, Adaklı ve Yedisu ilçelerimiz sarı kategoride, diğer ilçelerimiz merkez dahil olmak üzere turuncu kategoride yer alıyor. Aşılama oranımız da yüzde 57,1. İnşallah çok yakın zamanda yüzde 65 oranını yakalarız, diye düşünüyorum" dedi. 


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Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
Son Dakika | Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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