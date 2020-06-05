Son dakika... Vali Dağlı, Cuma namazını Akçakoca'da kıldı Son dakika haberleri... DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bir dizi ziyaretler için gittiği Akçakoca'da sosyal mesafeli Cuma namazı kıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bir dizi ziyaretler için gittiği Akçakoca'da sosyal mesafeli Cuma namazı kıldı.

Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Akçakoca'ya giden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Cuma namazını Akçakoca merkez caminin bahçesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kıldı. Korona virüs salgını nedeni ile cami bahçelerinde kılınan namazda Vali Dağlı'ya Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Belediye Başkanı Okan Yanmaz'da eşlik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA