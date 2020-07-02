Son dakika... Vali Cüneyt Epcim: "Bayburt Kehribarını dünya çapında tanıtmak istiyoruz"
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Son dakika... Vali Cüneyt Epcim: "Bayburt Kehribarını dünya çapında tanıtmak istiyoruz"

Son dakika güncel haberi... Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kehribarı'nı dünya çapında tanıtmayı hedeflediklerini bildirdi.

Son dakika... Vali Cüneyt Epcim:
02.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:17

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kehribarı'nı dünya çapında tanıtmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sınırlı rezerviyle dünyada belirli bölgelerde çıkarılan ve getirisi bakımından önemli potansiyele sahip doğal kehribarın Türkiye'de tespit edildiği ilk alanda madenin ekonomiye kazandırılması için çalışmalara devam ediliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan testlerde bölgeden alınan örneklerin doğal kehribar olduğunun tescillenmesiyle rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak, doğal kehribar ürünlerini tüketiciyle buluşturdu.

Vali Cüneyt Epcim, şehir merkezinde açtığı işletmede doğal kehribar ürünlerini pazarlayan Haşlak'ı ziyaret etti. Haşlak'tan, rezerv alanındaki çalışmaları ile ürün satışlarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, kehribarın Bayburt ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak potansiyelde olduğunu kaydetti.

Dünyadaki doğal kehribar rezervlerinin birkaç ülkeyle sınırlı olduğuna işaret eden Vali Epcim, Bayburt'taki tespitin bu açıdan dikkat çekici olduğunu belirtti. Bayburt Kehribarı'nın bu yönüyle de stratejik önemde olduğunun altını çizen Vali Epcim, "Dünyada ve ülkemizde doğal kehribar ürünleri gerek saf haliyle gerek işlenmiş olarak ekonomik getirisi bakımından büyük potansiyele sahip. Kehribarın yeryüzünde yayılım alanları dikkate alındığında Rusya ve baltık ülkelerinin yanı sıra birkaç ülkeyle sınırlı olduğunu görürsünüz. Bu derece önemli ve değerli bir madenin, sınırlı rezerve sahip olması, onu ekonomik bakımdan da önemli hale getiriyor. Bugün bahsettiğimiz bu ülkelerde çıkarılan kehribar uluslararası pazarlarda zaman zaman binlerce doları bulan önemli rakamlara alıcı bulabiliyor. Aydıncık Köyü'müzde Heytam Bey'in tespit ettiği doğal kehribar rezervi, ülkemizin bu pazardan pay almaya yönelik adımlarının öncüsü niteliğinde. Bu noktada bizlerde yüzde yüz doğal olduğu ilgili kurumlarca tescillenmiş ve sertifikalandırılmış Bayburt Kehribarı'nı dünya çapında tanıtmayı, bu yolla ilimiz ve ülkemize ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İşletmeci Heytam Haşlak ise Aydıncık Köyü'nde tespit edilen rezervden birkaç örnek alarak incelenmesi amacıyla daha önce 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdiklerini aktardı. Sonuç raporunda örneklerin en az 50 milyon yıllık doğal kehribar olduğu tespitine yer verildiğini paylaşan Haşlak, gerekli izinleri alarak alanda kazı çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

Haşlak, şehir merkezinde açtığı işletmede Bayburt Kehribarı'nı tespih, yüzük, kolye ve süs takısı olarak satışını gerçekleştirdiklerini ve ürünlere Türkiye'nin dört bir yanından talep olduğunu söyledi.

Doğal kehribarın piyasada nadir bulunduğunu ve gerçek kehribarın anlaşılması için farklı yöntemler kullanıldığını anlatan Haşlak, "Doğal kehribar ateşe tutulduğu zaman hoş bir reçine kokusu çıkarır. Hafif yapısı dolayısıyla belirli karışımlar kullanılarak hazırlanan su yüzeyinde batmaz. Doğal yapısı nedeniyle ışık geçirgenliği fazladır. Diğer yandan bilimsel olarak da yapılan testlerde bir taşın kehribar olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilir." diye konuştu.

Haşlak, nadir bulunması dolayısıyla işlenmiş haldeki doğal kehribarın altınla eş değer olduğunu savunarak üretime yönelik çalışmalara destek istedi. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

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