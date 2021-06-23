Son dakika: Vali Çuhadar, Şehit Murat Toprak'ın ailesiyle bir araya geldi
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Son dakika: Vali Çuhadar, Şehit Murat Toprak'ın ailesiyle bir araya geldi

Son dakika: Vali Çuhadar, Şehit Murat Toprak'ın ailesiyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 16 Eylül 2012 tarihinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde PKK bölücü terör örgütünün yola tuzakladığı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu şehit olan Polis Memuru Murat Toprak'ın ailesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 16 Eylül 2012 tarihinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde PKK bölücü terör örgütünün yola tuzakladığı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu şehit olan Polis Memuru Murat Toprak'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Polis Memuru Murat Toprak'ın Kahta ilçesine bağlı Narsırtı Köyü'ndeki ailesini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve il genel meclis üyeleri eşlik etti. Narsırtı Köyü'nde Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Şehit Murat Toprak'ın babası Ramazan Toprak karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Şehit Polis Memuru Murat Toprak'ın babası Ramazan Toprak'a yakın ilgi göstererek sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, "Şehitlerimizin geride bıraktığı anne-baba ve ailesi devletimizin emanetleridir. Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatan onlara minnettardır. Millet ve devlet olarak emanetimize her zaman sahip çıkacağız. Kıymetli şehit ailelerimize kapımız da gönlümüzde her zaman açıktır. Birlik ve dirayetimizin bozulmaması için kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan kahraman şehidimiz Murat kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra Şehit Polis Memuru Murat Toprak'ın Narsırtı Köyü'ndeki mezarını ziyaret ederek dua etti. Acılı baba Ramazan Toprak'a başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Son dakika: Vali Çuhadar, Şehit Murat Toprak'ın ailesiyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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