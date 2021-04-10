Son dakika... Vali Çuhadar görev başındaki polislerle bir araya geldi

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'le birlikte Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polislerle bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'le birlikte Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polislerle bir araya geldi.

Ziyaretlerine Adıyaman-Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan yol kontrol ve uygulama noktası ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, uygulama noktasında görevli polis memurları ile tek tek selamlaşarak 10 Nisan Polis Haftasını kutlayıp, kentte huzur ve güvenliği sağlayan polis ekiplerine baklava ikram etti.

Daha sonra Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliğine geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada emniyet teşkilatı mensupları ile sohbet ederek, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 7/24 görevini büyük bir özveri ile yerine getiren güvenlik güçlerinin Polis Haftasını kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliğindeki ziyaretin ardından Demokrasi Parkı önündeki polis uygulama noktasını ziyaret ederek görevi başındaki personelin 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Ülkemizin her köşesinde vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gece, gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan Polis Teşkilatımızın 176. yıldönümünü kutluyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı