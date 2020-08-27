Son Dakika | Vali Canalp koronavirüsle mücadelenin bırakılmaması çağrısında bulundu Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronvirüsle (Kovid-19) mücadelenin bıkmadan, usanmadan devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronvirüsle (Kovid-19) mücadelenin bıkmadan, usanmadan devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve hijyenin, salgınla mücadelede en önemli önlemler olduğunu belirti.

Edirne'de başarılı bir mücadele yürütüldüğüne vurgu yapan Canalp, "Edirneliler, kamu kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve esnaf kuruluşları çaba gösteriyor. Bu çabanın da gayretli sonucu olarak vaka sayılarımızı çok makul seviyede tutma imkanımız oluyor. Ancak bunlar gevşemeye asla sebebiyet vermemelidir." dedi.

"Salgınla mücadele süreklilik arz etmeli"

Vali Canalp, salgınla mücadelenin süreklilik arz etmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüsle mücadeleyi bıkmadan, usanmadan devam ettirelim. Devam ettirelim ki bu güne kadar göstermiş olduğumuz trendin aynısını sergilemiş olalım. Bu çerçeve içerisinde herkese görevler düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA