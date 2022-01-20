Son Dakika | Vali Canalp "Hastane Caddesi" proje alanında inceleme yaptı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki "Hastane Caddesi" proje alanında inceleme yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, proje hakkında Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, ilçeye değer katacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Proje alanını yerinde incelediklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi dokusuyla Kent Müzemiz ile bir bütün olacak Hastane Caddemiz için çok heyecanlıyız. Keşan projelerimizle gelişmeye, yenilenmeye devam ediyor. Kent müzemiz ile bir bütün olarak yenileyeceğimiz Hastane Caddemizde Edirne Valimiz Ekrem Canalp ile yerinde incelemelerde bulunduk. Keşan'ımıza vizyon katacak projemiz için çok heyecanlıyız. Keşan projelerimizle gelişmeye, yenilenmeye devam edecek."