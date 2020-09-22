Son dakika... Vali Çağatay'dan Ahlat Belediyesine ziyaret Son dakika haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Belediye personeli tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, personele işlerinde kolaylıklar diledi. Ahlat Belediye Başkanı Çoban'dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi alan Vali Çağatay, Ahlat'ın Çarho mevkisinde yapımına başlanan millet bahçesi projesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı