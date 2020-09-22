Son dakika... Vali Çağatay'dan Ahlat Belediyesine ziyaret
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Son dakika... Vali Çağatay'dan Ahlat Belediyesine ziyaret

Son dakika haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Son dakika... Vali Çağatay'dan Ahlat Belediyesine ziyaret
22.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:35

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Belediye personeli tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, personele işlerinde kolaylıklar diledi. Ahlat Belediye Başkanı Çoban'dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi alan Vali Çağatay, Ahlat'ın Çarho mevkisinde yapımına başlanan millet bahçesi projesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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