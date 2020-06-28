Son Dakika | Vali Bilmez koyun kırkıp berivanlarla sohbet etti
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Son Dakika | Vali Bilmez koyun kırkıp berivanlarla sohbet etti

Bir son dakika haberine göre Vali Bilmez koyun kırkıp berivanlarla sohbet etti Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesinde koyunların yününü kırkıp vatandaşlara eşlik ederek, süt sağan kadınlarla sohbet etti.

28.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:07

Vali Bilmez koyun kırkıp berivanlarla sohbet etti

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesinde koyunların yününü kırkıp vatandaşlara eşlik ederek, süt sağan kadınlarla sohbet etti.

Bahçesaray ilçesindeki bir programdan dönen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi'nde dere kenarında koyunlarını sağan ve yünlerini kırkan vatandaşları görünce aracını durdurdu. Aracından inen Vali Bilmez, vatandaşların yanına giderek selam verdi. Vali Bilmez'i karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, mutlulukları yüzlerine yansıdı.

İlk defa bir valinin kendilerini ziyaret ettiğini belirten Çetin Kaplan, "Vali böyle olmalı. Vatandaşla iç içe olmalı. Bizi çok mutlu ettiniz" dedi.

Vatandaşlarla keyifli ve sıcak bir sohbet gerçekleştiren ve sorunlarını dinleyen Vali Bilmez, koyun kırkmanın inceliklerini de sordu.

Koyunların nasıl kırkıldığını detaylarıyla anlatan vatandaşlar, makası Vali Bilmez'e uzatarak yün kırkmasını istedi.

Vatandaşların bu isteğini geri çevirmeyen Vali Bilmez, bir koyundan yün kırkıp kadınların koyunlardan süt sağmasını da izledi.

Çocuklara çikolata veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fotoğraf çektirip kolaylıklar ve bereketli kazançlar dilediği vatandaşlarla vedalaşarak il merkezine döndü.

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Son Dakika | Vali Bilmez koyun kırkıp berivanlarla sohbet etti

Kaynak: İHA

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