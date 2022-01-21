Son dakika... Vali Atay çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaptı - Haberler
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Son dakika... Vali Atay çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaptı

Son dakika... Vali Atay çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklarla birlikte önce kardan adam yaptı, ardından ise onlarla kartopu oynadı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklarla birlikte önce kardan adam yaptı, ardından ise onlarla kartopu oynadı. Çocuklar, Vali Atay ile keyifli saatler geçirdiler.

Yurdun belli bölgelerinde yağan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Vali Cevdet Atay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte çocukların mutluluklarına ortak oldu. Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla bir araya gelen Vali Cevdet Atay, ilk olarak çocuklarla kardan adam yaptı, daha sonra da kartopu oynadı. Çocuklar ise Vali Atay ile birlikte kartopu oynamanın keyfini çıkartarak hoşça vakit geçirdiler. - DÜZCE

Son dakika... Vali Atay çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaptı

Son dakika... Vali Atay çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce, Yerel, Haber

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