Son dakika! Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
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Son dakika! Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli

Son dakika! Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında yapım çalışmaları devam eden Golazüryan Sosyal Tesisini ziyareti esnasında yoğun ilgi ile karşılandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında yapım çalışmaları devam eden Golazüryan Sosyal Tesisini ziyareti esnasında yoğun ilgi ile karşılandı.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile geldiği tesiste, çocuklar tarafından asker selamıyla karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenerek tesis alanını dolaşan Vali Akbıyık'ın yanına gelen bazı kadınlar ise doğalgaz ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Vali Akbıyık ise durumu araştırıp gereğinin yapılacağını söyledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da yanlarına gelen çocuklarla birlikte bir süre sohbet ettiler.

Sosyal tesislere gelen Pınar ve Rıdvan Kurt çifti ise de, burada fotoğraf çekimi yaptırdılar.

Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Mimar M. Derman Çetin eşlik etti. - HAKKARİ

Son dakika! Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
Son dakika! Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
Son dakika! Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli
Son dakika! Vali Akbıyık'a gece yarısı sevgi seli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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