Son Dakika | VakıfBank, ABD'li milli voleybolcu Chiaka Ogbogu'yu transfer etti
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Son Dakika | VakıfBank, ABD'li milli voleybolcu Chiaka Ogbogu'yu transfer etti

Son Dakika | VakıfBank, ABD'li milli voleybolcu Chiaka Ogbogu'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li milli oyuncu Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li milli oyuncu Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eczacıbaşı VitrA forması giyen orta oyuncu Ogbogu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine IL Bisonte Firenze'de başlayan 26 yaşındaki voleybolcu, Chemik Police, Imoco Volley ve son olarak Eczacıbaşı VitrA'da görev yaptı.

ABD Milli Takımı ile 2018 ve 2019'da FIVB Milletler Ligi zaferi yaşayan Ogbogu, geçen yıl Eczacıbaşı Vitra formasıyla Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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