Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim
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Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim

27.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:43
Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın dün koronavirüs vaka artışı olan iller arasında Tokat'ın da bulunduğunu açıklamasının ardından kentte tedbirler artırıldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın dün koronavirüs vaka artışı olan iller arasında Tokat'ın da bulunduğunu açıklamasının ardından kentte tedbirler artırıldı. Polis ve jandarma, kısıtlamada dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. 

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, son 1 haftada vaka artışı görülen iller sıralamasında ise 4'üncü sırada bulunan kentte tedbirler artırıldı. Hafta sonu kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri, il genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kurulan kontrol noktasında polis ekipleri, araçları durdurarak, sürücülerinin evrak ve kimliklerini kontrol etti. Sokağa çıkabileceğine dair belgesi bulunan sürücülere izin verilirken, kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenlere ise cezai işlem uygulandı.


Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim
Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim
Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim
Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim
Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim
Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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