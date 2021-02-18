Son Dakika! Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları nelerdir?

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ili açıkladı. Peki, bu illerde normalleşme nasıl olacak? yasaklar bu illerde devam edecek mi? Hangi illerde normalleşme olacak? En çok hangi illerde artış ve azalış gözlenmiştir?

Son dakika! Ülkemizde milyonlarca insanı derinden etkileyen koronavirüs salgını mücadelesi, aşılama çalışmaları ve çeşitli kısıtlamalarla sürdürülüyor. Dün Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinin mart itibarıyla başlayacağını söyledi. İllerin, Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre değerlendirileceğini ve normalleşmenin buna göre uygulamaya konulacağını belirtti. Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ili açıkladı. Peki, bu illerde normalleşme nasıl olacak? yasaklar bu illerde devam edecek mi? Hangi illerde normalleşme olacak? En çok hangi illerde artış ve azalış gözlenmiştir? İşte detaylar haberimizde...

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER HANGİLERİDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürece ait son durumu grafikler eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Koca'nın tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER HANGİLERİDİR?

Ülkemizde milyonlarca insanı derinden etkileyen koronavirüs salgını mücadelesi, aşılama çalışmaları ve çeşitli kısıtlamalarla sürdürülüyor. Dün Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinin mart itibarıyla başlayacağını söyledi. İllerin, Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre değerlendirileceğini ve normalleşmenin buna göre uygulamaya konulacağını belirtti.

En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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