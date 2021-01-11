Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
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Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu

11.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:11
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'da, koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası bugün cadde ve sokakların kalabalıklaştığı gözlendi.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası bugün cadde ve sokakların kalabalıklaştığı gözlendi. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokakları, hareketlendi. Vaka sayıları ile hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının düştüğü kentte, kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklarda dolaşanlar arasında sosyal mesafeye uymayanlar olduğu gözlendi. Güvenlik güçleri de halkı maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak, denetimlerini sürdürdü.


Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
Son dakika! Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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