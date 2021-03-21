Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
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Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

21.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:11

Son dakika haber... Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldıİZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, polis ekipleri denetimleri artırdı.

Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, polis ekipleri denetimleri artırdı. Kısıtlamadan muaf olmadığı halde trafiğe çıkan araç sürücüleri ile yayalara cezai işlem uyguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında kentteki vaka sayısı 78,57'den 111.41'e yükseldi. Koronavirüs haritasında turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında gösterilen İzmir'in son açıklanan rakamlarla kırmızıya dönmesi bekleniyor.

Kentte, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte cumartesi günü kısıtlama kaldırıldı. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi gününde güneşli havayı gören kent sakinleri, meydan ve sahillere akın ederken bugün İzmirliler'in kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti.

İzmir İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde belirli bölgelerde uygulama noktası oluşturdu. Denetim kapsamında seyir halindeki otomobiller tek tek durdurulurken; sokağa çıkanların ise izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Öte yandan ticari taksilerin dezenfekte belgelerinin bulunup bulunmadığı da zabıta ekiplerince denetlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan vatandaşlarla trafiğe çıkan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
Son dakika haber: İZMİR Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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