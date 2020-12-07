Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı

07.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:37
Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı

Son dakika haberlerine göre ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronovirüs vakalarının artış göstermesi üzerine bölgedeki 24 Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil kuruluşlarında bazı bölümlerin kapatılarak üretime...

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronovirüs vakalarının artış göstermesi üzerine bölgedeki 24 Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil kuruluşlarında bazı bölümlerin kapatılarak üretime ara verdiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan yeni tedbirler kapsamında, vakaların görüldüğü Trakya'daki sanayi tesislerinde üretime ara verilmeye başlandı. Trakya'daki 24 Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sanayi kuruluşları, özellikle vaka görülen bölümleri kapatarak, üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Organize Sanayi Bölgeleri  Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılması ile birlikte bazı sanayi kuruluşlarının bölüm kapatmak zorunda kaldığını kaydetti. Noyan, "Tekstil sektörü tam toparlanmaya başlamıştı ki hastalığın hızla yayılması birlikte birçok firma, üretim bölümlerinin bazılarına ara vermek zorunda kaldı. Oysa ki önlemlerin tam olarak alınmasına rağmen bunlar yaşandı" dedi.

Noyan, tekstil sektörünün haziran ve kasım ayları arasında çıkış ivmesini yakaladığını ancak vaka sayılarının artmasıyla birlikte bazı fabrikalarda temaslı ve vaka sayısında ciddi bir artış yaşandığın söyledi. Noyan, "Özellikle mart ve haziran ayları sektör için çok sıkıntılı geçti. Haziran ayında alınan tedbirlerden sonra kasım ayının başlarına kadar gayet güzel bu süreç yönetildi. Fakat havaların soğumasıyla beraber özellikle tekstil sektöründe temaslı sayısında ve vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Bunun sonucu işletmelerde de ciddi bir iş gücü kaybı yaşanmakta. Bu yüzden de bazı bölümler kapanma durumuna geldi" diye konuştu.'ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'Bölgede çalışanların sağlığının önemli olduğunu belirten Erdim Noyan, "Çalışanlarımızın ve bizim sağlımız çok önemli bu durumda. Büyük bir aileyiz biz, ülkemiz için de çok önemli. Burada gerekli tedbirleri alacağız, belki ihracat konusunda bir takım sıkıntılar yaşayacağız ama bu sürecin sağlıklı bir şekilde başa dönmesi en büyük temennimiz. İhracat özellikle haziran ve kasım aylarında gayet güzel bir ivme ile devam etti. Ama şu anda üretimdeki biraz eksilme bunu olumsuz yönde etkileyecek" ifadesinde bulundu.'TRAKYA'DA BİNLERCE ÇALIŞAN VAR'Trakya bölgesinde 24 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu ifade eden Noyan, "Burada binlerce çalışanımız var. Onların sağlığı her şeyin önünde geliyor. Sanayicilerimiz bu konuda ilk günden itibaren üstüne düşeni en iyi şekilde yapmak için personelin sağlıklarını düşünerek çalışmalar yaptı. Ama kasım ayı soğukların başlaması dünyada, ülkemizde de bu artış ciddi anlamda etkili oldu" diye konuştu.

 


Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı
Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

İlgili Haberler

Son Dakika: Ankara'da sanayi kuruluşlarının mesai saatleri değişti
Son Dakika: Ankara'da sanayi kuruluşlarının mesai saatleri değişti
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aralık Fenerbahçe Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Vaka sayıları arttı; Trakya'daki sanayi kuruluşları bazı bölümleri kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 09:45:29. #1.14#
title